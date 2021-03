Appuntamenti e scadenze del 19 marzo 2021 (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Mercoledì 17/03/2021Appuntamenti: Milano Digital Week – La Milano Digital Week – Città equa e solidale, sarà incentrata su equità e sostenibilità. Una serie di incontri virtuali su tecnologia, futuro sostenibile e innovazione attraverso il digitale. Un’opportunità di confronto per cittadini, aziende, istituzioni, università e centri di ricerca (fino a domenica 21/03/2021) Venerdì 19/03/2021Appuntamenti: BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi 8.00 – Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran BretagnaBorsa: scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIBAziende:ASTM – CDA: BilancioAvio – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: BilancioBanca Finnat – CDA: Esame del progetto di bilancio ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Mercoledì 17/03/: Milano Digital Week – La Milano Digital Week – Città equa e solidale, sarà incentrata su equità e sostenibilità. Una serie di incontri virtuali su tecnologia, futuro sostenibile e innovazione attraverso il digitale. Un’opportunità di confronto per cittadini, aziende, istituzioni, università e centri di ricerca (fino a domenica 21/03/) Venerdì 19/03/: BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi 8.00 – Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran BretagnaBorsa:tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIBAziende:ASTM – CDA: BilancioAvio – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: BilancioBanca Finnat – CDA: Esame del progetto di bilancio ...

