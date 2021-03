Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2021 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 marzo 2021)18 MARZOORE 17.35 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CONRIMOSSO L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA ALTEZZA PISANA, TRAFFICO SCORREVOLE. RESTANO INVECE RALLENTAMENTI IN INTERNA PER UN CANTIERE MOBILE TRA LA DIRAMAZIONESUD E LA TUSCOLANA. ANCORA ATTIVO L’INCIDENTE SULLA TIBURTINA, CI SONO CODE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI SALONE VERSO TIVOLI SEMPRE ATTIVI SULLAFIUMICINO I LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR CHE IMPONGONO L’USCITA SU VIA DELLA MAGLIANA CI SPOSTIAMO IN NEL REATINO. CANTIERE ATTIVO A CURA DI ANAS SULLA SALTO CICOLANA. CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA SAN PIETRO E SANT’ELPIDIO SEMPRE PER CANTIERI BREVI INCOLONNAMENTI ...