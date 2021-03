Spese pazze Liguria, assolti ex viceministro Rixi e altri 18 (Di giovedì 18 marzo 2021) La Corte d'Appello di Genova ha assolto l'ex viceministro delle Infrastrutture ed ex capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Liguria, Edoardo Rixi, nel processo bis sulle "Spese pazze" in Regione Liguria. Secondo i giudici, che hanno assolto anche tutti gli altri 18 ex consiglieri regionali condannati in primo grado, "il fatto non sussiste".Gli imputati, appartenenti a tutti gli schieramenti politici, erano accusati di aver speso migliaia di euro di soldi pubblici destinati all'attività dei gruppi consiliari per cene, pranzi, viaggi e regali tra il 2010 e il 2012. Rixi, che è attualmente deputato e segretario regionale della Lega, in primo grado era stato condannato a 3 anni e 5 mesi di reclusione per peculato e falso. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 18 marzo 2021) La Corte d'Appello di Genova ha assolto l'exdelle Infrastrutture ed ex capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della, Edoardo, nel processo bis sulle "" in Regione. Secondo i giudici, che hanno assolto anche tutti gli18 ex consiglieri regionali condannati in primo grado, "il fatto non sussiste".Gli imputati, appartenenti a tutti gli schieramenti politici, erano accusati di aver speso migliaia di euro di soldi pubblici destinati all'attività dei gruppi consiliari per cene, pranzi, viaggi e regali tra il 2010 e il 2012., che è attualmente deputato e segretario regionale della Lega, in primo grado era stato condannato a 3 anni e 5 mesi di reclusione per peculato e falso.

