Shakhtar-Roma 1-2, le pagelle di CalcioWeb: i giallorossi fanno paura, un’altra vittoria e pass per i quarti (Di giovedì 18 marzo 2021) La Roma vola ai quarti di finale di Europa League e si candida ad essere grande protagonista fino al termine della competizione. La squadra di Fonseca si conferma anche nella gara di ritorno contro lo Shakhtar, il passaggio del turno non è stato mai in discussione. Buona prestazione per Borja Mayoral, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La qualificazione non è stata mai in dubbio, i padroni di casa non sono riusciti a mettere in evidenza le qualità di corsa. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 0-0, la svolta è arrivata nella ripresa con il gol del vantaggio firmato da Borja Moyoral. Lo Shakhtar reagisce e trova il pareggio con Moraes. In contropiede la Roma mette il punto esclamativo ancora ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 marzo 2021) Lavola aidi finale di Europa League e si candida ad essere grande protagonista fino al termine della competizione. La squadra di Fonseca si conferma anche nella gara di ritorno contro lo, ilaggio del turno non è stato mai in discussione. Buona prestazione per Borja Mayoral, è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. La qualificazione non è stata mai in dubbio, i padroni di casa non sono riusciti a mettere in evidenza le qualità di corsa. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 0-0, la svolta è arrivata nella ripresa con il gol del vantaggio firmato da Borja Moyoral. Loreagisce e trova il pareggio con Moraes. In contropiede lamette il punto esclamativo ancora ...

