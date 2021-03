Serve il caffè in una tazzina di ceramica: 400 euro di multa. Ira di Giorgia Meloni (Di giovedì 18 marzo 2021) Francesca Galici Con un lungo post sul suo profilo Facebook, Giorgia Meloni si è offerta di pagare la multa a un barista e un cliente multati per un caffè servito in tazzina di ceramica e non usa e getta Molte zone del Paese da lunedì sono entrate in zona rossa, ossia in un regime di lockdown quasi totale che impone la chiusura della maggior parte delle attività commerciali e di tutte le attività di ristorazione, con regimi ancora più stringenti rispetto alla zona arancione. L'unica eccezione per questi ultimi è l'asporto o il delivery, soluzioni che permettono a ristoranti e bar di fare qualche incasso anche se non sufficiente per la maggior parte delle volte a far fronte a tutte le spese. In uno dei suoi ultimi post, Giorgia ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Francesca Galici Con un lungo post sul suo profilo Facebook,si è offerta di pagare laa un barista e un clienteti per unservito indie non usa e getta Molte zone del Paese da lunedì sono entrate in zona rossa, ossia in un regime di lockdown quasi totale che impone la chiusura della maggior parte delle attività commerciali e di tutte le attività di ristorazione, con regimi ancora più stringenti rispetto alla zona arancione. L'unica eccezione per questi ultimi è l'asporto o il delivery, soluzioni che permettono a ristoranti e bar di fare qualche incasso anche se non sufficiente per la maggior parte delle volte a far fronte a tutte le spese. In uno dei suoi ultimi post,...

