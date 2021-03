Paolo Fresu chi è | il trombettista che ha suonato a Bergamo in memoria delle vittime del Covid

(Di giovedì 18 marzo 2021) Nel contesto di una giornata di lacrime, silenzio e ricordi drammatici, la solennità della tromba suonata dal musicistaha colpito al cuore i presenti nel parco Martin Lutero di, e chiunque abbia seguito la cerimonia in onore della giornata nazionale indelè il più importante e celebrecontemporaneo italiano: ha partecipato alla cerimonia con grande onore, raccogliendo l’invito dell’Associazione Comuni Virtuosi.è molto legato ae la decisione di essere la “voce musicale” della cerimonia era stata presa già mesi fa. Come altri, anche lui si aspettava di poter partecipare a un’inaugurazione ...

Advertising

GIULIANACIRIO : RT @Corriere: Le commoventi note di Paolo Fresu risuonano nel «Bosco della memoria» di Bergamo - officialMorris : Con tutti i musicisti in crisi lavorativa, chi hanno chiamato per suonare? Paolo Fresu (il più ricco). Cazzari!! #Bergamo - marcoluci1 : RT @Corriere: Le commoventi note di Paolo Fresu risuonano nel «Bosco della memoria» di Bergamo - Corriere : Le commoventi note di Paolo Fresu risuonano nel «Bosco della memoria» di Bergamo - Antonella842019 : RT @tizzide: Le note di Paolo Fresu, un dolore acuto, un canto dolente, emozione intensa. #giornatanazionalevittimecovid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Fresu

Sono state le note della tromba diil primo suono dopo il minuto di silenzio con cui si è aperta la cerimonia Presenti il sindaco Giorgio Gori, il vescovo Francesco Beschi, il presidente ...La tromba diha aperto la cerimonia di inaugurazione del 'Bosco della memoria' a Bergamo, creato in memoria delle vittime del Covid, nella prima giornata internazionale dedicata ai morti a causa del ...Nella Giornata nazionale per le vittime covid il Premier ha fatto visita al cimitero monumentale e piantato uno dei 750 alberi del Bosco della memoria ...Il premier ha partecipato alla cerimonia per la Giornata Nazionale in ricordo delle vittime di coronavirus, al bosco della memoria: ...