Milan, emergenza in attacco: ipotesi Castillejo punta (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Milan è in emergenza in attacco e contro il Manchester United potrebbe giocare Samu Castillejo come prima punta Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, le quattro fondamentali assenze nella lista dei convocati di Stefano Pioli per la sfida di questa sera contro il Manchester United non è l'unica brutta notizia. Ibrahimovic non ha i minuti per giocare i 90 minuti e partirà inizialmente dalla panchina, al suo posto giocherà prima punta Samu Castillejo. Una scelta obbligata per Pioli vista la contemporanea assenza di Rafael Leao e Ante Rebic.

