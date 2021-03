Milan | Dalot | “Non sapevo che Bennacer fosse così bravo Su Ibra…”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Diogo, terzino del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del "The Athletic. Ecco cosa ha detto il giocatore

Advertising

sportli26181512 : Compleanno Dalot: gli auguri del Milan: Tanti auguri a Dalot. Nato a Braga il 18 marzo del 1999, il terzino portogh… - notizie_milan : Diogo Dalot compie 22 anni: il post di auguri del Milan - notizie_milan : Dalot: “Bennacer, che sorpresa! Ibra uno dei migliori di sempre” - MilanNewsit : Compleanno Dalot: gli auguri del Milan - MilanWorldForum : Dalot sul Milan, sui compagni e sullo United -) -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Dalot

(4 - 2 - 3 - 1): G. Donnarumma;, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. MANCHESTER UNITED (4 - 2 - 3 - 1): Henderson; Wan - Bissaka, ...(4 - 2 - 3 - 1): Donnarumma;, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; IbrahimovicTanti auguri a Dalot. Nato a Braga il 18 marzo del 1999, il terzino portoghese compie oggi 22 anni. Per Diogo un compleanno nel giorno di Milan-Manchester United. Ecco il messaggio social del ...L'esterno del Milan, Diogo Dalot, ha rilasciato una lunga intervista a "The Athletic". Ecco le sue dichiarazioni. Sul Manchester e la gara giocata a Old Trafford: "Ho ...