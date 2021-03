Mediaset Spagna cancella definitivamente Uomini e Donne: il motivo (Di giovedì 18 marzo 2021) Chiude Uomini e Donne in Spagna Dopo il grande successo riscosso in Italia, Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi nel nostro Paese, è approdato anche in Spagna. Il popolare programma basato sui sentimenti era approdato sulla rete Mediaset Telecinco. In un primo momento i dati d’ascolto sono stati più che soddisfacenti, ma col passare degli anni i numeri sono calati in modo vertiginoso, complice il cambio di conduttrice. Per questo motivo l’emittente televisiva iberica ha deciso di chiudere definitivamente la trasmissione. Una decisione che ha fatto storcere il naso al pubblico spagnolo. Drastico calo d’ascolto per il dating show La notizia della chiusura di Uomini e Donne ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 18 marzo 2021) ChiudeinDopo il grande successo riscosso in Italia,, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi nel nostro Paese, è approdato anche in. Il popolare programma basato sui sentimenti era approdato sulla reteTelecinco. In un primo momento i dati d’ascolto sono stati più che soddisfacenti, ma col passare degli anni i numeri sono calati in modo vertiginoso, complice il cambio di conduttrice. Per questol’emittente televisiva iberica ha deciso di chiuderela trasmissione. Una decisione che ha fatto storcere il naso al pubblico spagnolo. Drastico calo d’ascolto per il dating show La notizia della chiusura di...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, anche la Spagna sospende le vaccinazioni con AstraZeneca #AstraZeneca - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Studentesse morte in Erasmus in Spagna, i genitori a Mattarella: 'Nulla è stato fatto, caso sempre archiviato' #spagn… - ErasmoPartenope : RT @MediasetTgcom24: Studentesse morte in Erasmus in Spagna, i genitori a Mattarella: 'Nulla è stato fatto, caso sempre archiviato' #spagn… - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Studentesse morte in Erasmus in Spagna, i genitori a Mattarella: 'Nulla è stato fatto, caso sempre archiviato' #spagn… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Studentesse morte in Erasmus in Spagna, i genitori a Mattarella: 'Nulla è stato fatto, caso sempre archiviato' #spagn… -