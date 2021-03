La coop sei tu. Chi può vaccinarti di più? (Di giovedì 18 marzo 2021) La coop sei tu, chi può vaccinarti di più? Le coop scendono in campo per la campagna vaccinale. Il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini sta mettendo a punto il piano da proporre al governo: “Siamo pronti a vaccinare il 10% degli italiani”. Le coop infatti sono presenti nel sistema di welfare ed erogano servizi come l’assistenza domiciliare, quella agli anziani e ai disabili e lavoro con circa sei milioni di persone al giorno, ovvero il 10% della popolazione. E questo, dice oggi Giuseppe Maria Milanese, infettivologo e presidente di Confcooperative Sanità al Corriere della Sera, è un potenziale esercito “a disposizione del servizio sanitario nazionale”. Fatto da 400mila operatori che potrebbero fare da tramite con i medici di medicina ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Lasei tu, chi puòdi? Lescendono in campo per la campagna vaccinale. Il presidente di Conferative Maurizio Gardini sta mettendo a punto il piano da proporre al governo: “Siamo pronti a vaccinare il 10% degli italiani”. Leinfatti sono presenti nel sistema di welfare ed erogano servizi come l’assistenza domiciliare, quella agli anziani e ai disabili e lavoro con circa sei milioni di persone al giorno, ovvero il 10% della popolazione. E questo, dice oggi Giuseppe Maria Milanese, infettivologo e presidente di Conferative Sanità al Corriere della Sera, è un potenziale esercito “a disposizione del servizio sanitario nazionale”. Fatto da 400mila operatori che potrebbero fare da tramite con i medici di medicina ...

Ultime Notizie dalla rete : coop sei "Lasciamo scegliere le donne", progetto europeo a supporto dell'imprenditoria femminile Service Coop, cooperativa sociale con sede a Spinetoli, è capofila del progetto europeo "Lasciamo scegliere ... Project Results In sintesi, queste sono le cinque linee guida emerse in tutti i sei paesi ...

Campionato giovanile Debate, in testa Parma e Bari ... organizzato dalla Società Nazionale Debate Italia con il sostegno di Coop Lombardia, il patrocinio ... in testa si trova la squadra Ulivi1, del liceo scientifico Ulivi di Parma, con sei vittorie su sei ...

Alle coop vincenti premi per 60mila euro L’annuncio dei vincitori dei 60mila euro del bando Coopstartup Estense è stato dato ieri in un evento online in diretta Facebook e Youtube, cui hanno partecipato il presidente di Legacoop Estense Andr ...

