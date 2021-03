GF Vip 5, Tommaso Zorzi nel mirino di una polemica: “Obbligato a farlo” (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo essere diventato protagonista del GF Vip 5 ed essersi aggiudicato la vittoria del reality, Tommaso Zorzi è nel mirino di una polemica mediatica, per aver rivelato la destinazione del suo montepremi vinto al gioco dei vip. Non appena riattivatosi sui social, infatti, a reality concluso l’influencer ha condiviso con i fan di aver devoluto in beneficenza il montepremi del valore di 100.000 euro vinto alla finale del reality dei vip. Un annuncio che scatena non poche critiche social contro Zorzi e non mancano sul diretto interessato accuse pesanti, di cui vi parliamo qui di seguito. Gf vip 5, Tommaso Zorzi rivela la destinazione del montepremi Tommaso Zorzi ha trionfato alla finale del Gf vip 5, rivelandosi il più forte al televoto ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo essere diventato protagonista del GF Vip 5 ed essersi aggiudicato la vittoria del reality,è neldi unamediatica, per aver rivelato la destinazione del suo montepremi vinto al gioco dei vip. Non appena riattivatosi sui social, infatti, a reality concluso l’influencer ha condiviso con i fan di aver devoluto in beneficenza il montepremi del valore di 100.000 euro vinto alla finale del reality dei vip. Un annuncio che scatena non poche critiche social controe non mancano sul diretto interessato accuse pesanti, di cui vi parliamo qui di seguito. Gf vip 5,rivela la destinazione del montepremiha trionfato alla finale del Gf vip 5, rivelandosi il più forte al televoto ...

