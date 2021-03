Fdi | ufficiale | aderiscono ex M5S De Toma | Silvestri e Drago3

Fdi: ufficiale, aderiscono ex M5S De Toma, Silvestri e Drago(3) (Di giovedì 18 marzo 2021) (Adnkronos) - Drago ha così sottolineato la "soddisfazione di tornare ad occuparmi di temi secondo le competenze e avere un Gruppo che riconosce le competenze non è da poco". "E' una scelta ponderata -ha assicurato De Toma- una decisione maturata nel tempo, abbiamo più volte collaborato insieme" dopo l'abbandono del Movimento 5 stelle "per questioni legate all'aspetto politico". Infine Silvestri ha ricordato che il percorso di avvicinamento al centrodestra e a Fratelli d'Italia in particolare è iniziato lo scorso anno con l'appoggio alla candidatura di Francesco Acquaroli alla presidenza della Regione Marche. E in quell'occasione "ho potuto conoscere sul territorio -ha spiegato- la comunità di Fratelli d'Italia, persone coerenti con le cose che dicono". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) (Adnkronos) - Drago ha così sottolineato la "soddisfazione di tornare ad occuparmi di temi secondo le competenze e avere un Gruppo che riconosce le competenze non è da poco". "E' una scelta ponderata -ha assicurato De- una decisione maturata nel tempo, abbiamo più volte collaborato insieme" dopo l'abbandono del Movimento 5 stelle "per questioni legate all'aspetto politico". Infineha ricordato che il percorso di avvicinamento al centrodestra e a Fratelli d'Italia in particolare è iniziato lo scorso anno con l'appoggio alla candidatura di Francesco Acquaroli alla presidenza della Regione Marche. E in quell'occasione "ho potuto conoscere sul territorio -ha spiegato- la comunità di Fratelli d'Italia, persone coerenti con le cose che dicono".

