Export, gli acquisti di Germania e Cina puntellano il made in Italy

A gennaio + 2,3% mensile. Nel confronto annuo (-8,5%) pesa l'effetto calendario. Boom a Pechino, +0,9% per Berlino. Ancora giù la moda.

Ultime Notizie dalla rete : Export gli Briciole all'Italia per compensare le perdite legate alla Brexit I 5 miliardi di euro sono ripartiti tra gli Stati membri in base a criteri individuati nell'...che i prodotti Made in Italy che vanno verso il Regno Unito rappresentano circa il 5% dell'export italiano ...

Ema verso il sì ad AstraZeneca, ma poi decideranno gli Stati Cioè valuterà se collegare l'autorizzazione all'export al 'livello di apertura' degli altri Paesi. 'Tutte le opzioni sono sul tavolo. Dobbiamo garantire che gli europei siano vaccinati al più presto'.

Export, Germania e Cina puntellano il made in Italy Il Sole 24 ORE Commercio estero, Istat: a gennaio export +2,3%, import +1,2% A gennaio 2021 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più intensa per le esportazioni (+2,3%) che per le importazioni ...

Engie, gli studenti “lasciano il segno” per città più sostenibili CINISELLO BALSAMO (MILANO) (ITALPRESS) – Un’iniziativa per e con gli studenti per conoscere e promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo di energia e per offrire insieme uno spunto di […] ...

