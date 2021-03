Elisa Isoardi, dal presunto tradimento alla separazione con Salvini: la realtà è questa (Di giovedì 18 marzo 2021) Elisa Isoardi ha cominciato in questi giorni la sua avventura all”Isola dei famosi’. Ancora oggi si parla tanto della fine della sua storia con il politico Matteo Salvini. Matteo Salvini (Gettyimages)Una storia tremendamente travagliata, quella che ha visto protagonista uno dei politici italiani più chiacchierati. Ha tenuto banco, dai giornali alla televisione, di fatto ponendo proprio Matteo Salvini ben al di là del solo mondo della politica. L’amore che lo ha tenuto vicino ad Elisa Isoardi è finito, scatenando grandi polemiche. Il buon Salvini, va detto, è abituato ad essere al centro delle polemiche, anche se solitamente per motivi riguardanti prevalentemente il suo ruolo in politica. Ma negli anni è stato ... Leggi su kronic (Di giovedì 18 marzo 2021)ha cominciato in questi giorni la sua avventura all”Isola dei famosi’. Ancora oggi si parla tanto della fine della sua storia con il politico Matteo. Matteo(Gettyimages)Una storia tremendamente travagliata, quella che ha visto protagonista uno dei politici italiani più chiacchierati. Ha tenuto banco, dai giornalitelevisione, di fatto ponendo proprio Matteoben al di là del solo mondo della politica. L’amore che lo ha tenuto vicino adè finito, scatenando grandi polemiche. Il buon, va detto, è abituato ad essere al centro delle polemiche, anche se solitamente per motivi riguardanti prevalentemente il suo ruolo in politica. Ma negli anni è stato ...

Advertising

wdownheateron : scusate ma io ancora ferma qui a pensare al potere dei capricorno e a elisa isoardi capricorno luna in toro stesso… - xcinefilax : Capricorno: Elisa Isoardi e Gilles Rocca. Qui per dire che noi capricorno siamo boni - IsoardiQ : RT @IsolaDeiFamosi: Elisa Isoardi aspirante Leader. Cosa succederà nel Daytime? ?? Non perdetevi tutti i nostri appuntamenti.. è solo il sec… - trashloger : RT @Tristan__esdpv: Pregando affinché Vera Gemma, Daniela Martani, Elisa Isoardi, Fariba, Miryea e Angela Melillo prendano spunto da questo… - infoitcultura : Isola dei Famosi, feeling tra il visconte ed Elisa Isoardi: il retroscena -