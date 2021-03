Ciclismo femminile | il Trofeo Binda torna a disputarsi dopo la cancellazione del 2020

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 marzo 2021) La storia delAlfredo–Comune di Cittiglio si rinnova, eun anno di stop dovuto alla pandemia da Covid-19, domenica 21 marzo le strade dell’alto varesotto ospiteranno uno degli appuntamenti più attesi del circuito UCI Women’s Road World Tour. Una manifestazione dal grande fascino, che ogni anno presenta al via un parterre ricco di grandissimi nomi del panorama italiano e internazionale. Cittiglio, il paese natale del primo campione del mondo della storia Alfredo, ha iniziato ad ospitare la rassegna ciclistica nel 1974 come gara regionale, in seguito è diventata gara di livello nazionale dal 1999 e infine, è stata promossa a livello internazionale dal 2007, divenendo l‘unica prova italiana di Coppa del Mondo dal 2008 al 2015. Dal 2016 è stata riconfermata nel calendario internazionale dell’UCI ...