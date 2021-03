'Casa, biancheria e cibo, solo per donne': il vergognoso questionario post - Covid in Lombardia (Di giovedì 18 marzo 2021) Infuria la polemica sulle voci riportate in un questionario sottoposto dalla Asst Rhodense ai pazienti guariti dal Covid - 19 che si presentano in ospedale per un controllo. 'Preparazione del cibo (*... Leggi su globalist (Di giovedì 18 marzo 2021) Infuria la polemica sulle voci riportate in unsottoo dalla Asst Rhodense ai pazienti guariti dal- 19 che si presentano in ospedale per un controllo. 'Preparazione del(*...

Advertising

barbaro_simone : RT @luca_paladini4: Sono a fare un controllo post covid Test preventivo: Preparazione del cibo (*solo per le donne) Governo della casa (… - helloiamnash : RT @luca_paladini4: Sono a fare un controllo post covid Test preventivo: Preparazione del cibo (*solo per le donne) Governo della casa (… - lucaddi : RT @luca_paladini4: Sono a fare un controllo post covid Test preventivo: Preparazione del cibo (*solo per le donne) Governo della casa (… - ELENAGORINI2 : RT @LilianaArmato: Questionario post-Covid della @RegLombardia Notare il dettaglio: preparazione cibo, governo della casa, biancheria @Fon… - nomevuoto67 : RT @luca_paladini4: Sono a fare un controllo post covid Test preventivo: Preparazione del cibo (*solo per le donne) Governo della casa (… -