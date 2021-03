Borja Mayoral stende lo Shakhtar 2-1, Roma ai quarti di finale (Di giovedì 18 marzo 2021) Nel ritorno degli ottavi, la Roma batte ancora lo Shakhtar Donetsk e si qualifica agevolmente per la prima volta ai quarti di finale di Europa League (andata l'8/4, ritorno il 15/4). Dopo il 3-0 dell'Olimpico, a Kiev finisce 2-1 per la squadra di Fonseca. I padroni di casa iniziano all’attacco ma rischiano subito al 6’ quando una palla rilanciata da Cristante viene controllata da Borja Mayoral che entra in area ma conclude di sinistro altissimo. Gli ucraini ribattono al 13' con Alan Patrick che tenta su un corner con un tiro deviato però da Villar. Il ritmo non è dei più alti ma al 34’ Junior Moraes in torsione di testa anticipa Ibanez e colpisce bene, palla fuori di poco. La Roma si difende con ordine e si va al riposo a reti inviolate.A inizio ripresa i giallorossi ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 18 marzo 2021) Nel ritorno degli ottavi, labatte ancora loDonetsk e si qualifica agevolmente per la prima volta aididi Europa League (andata l'8/4, ritorno il 15/4). Dopo il 3-0 dell'Olimpico, a Kiev finisce 2-1 per la squadra di Fonseca. I padroni di casa iniziano all’attacco ma rischiano subito al 6’ quando una palla rilanciata da Cristante viene controllata dache entra in area ma conclude di sinistro altissimo. Gli ucraini ribattono al 13' con Alan Patrick che tenta su un corner con un tiro deviato però da Villar. Il ritmo non è dei più alti ma al 34’ Junior Moraes in torsione di testa anticipa Ibanez e colpisce bene, palla fuori di poco. Lasi difende con ordine e si va al riposo a reti inviolate.A inizio ripresa i giallorossi ...

