Bologna | studenti cantano ‘Nel blu dipinto di blu’ nella lingua dei segni

(Di giovedì 18 marzo 2021) BOLOGNA – Un “piccolo esercizio con le mani, per chi crede nel domani. Un piccolo esercizio di speranza in una lingua universale, e tutti possono farlo insieme a noi”. È la descrizione del video realizzato dagli studenti dell’Itcs Salvemini di Casalecchio di Reno, a Bologna. Si chiama ‘Learning to fly‘ e – come spiega il preside Carlo Braga in una nota – è pensato per offrire “in un momento difficile un momento di leggerezza”.