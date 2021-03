Benedetta Rossi rivela le difficoltà del rapporto con il marito: “Le giornate in cui litighi…” (Di giovedì 18 marzo 2021) Benedetta Rossi è tra le food blogger più apprezzate del nostro paese, recentemente ha raccontato un retroscena sul rapporto col marito Benedetta Rossi (Instagram)Il mondo della cucina negli ultimi anni ha letteralmente preso d’assalto la televisione, il web, i social. Cucinare è diventato più di un hobby, ma una vera e propria vocazione, anche per coloro i quali non stanno tra i fornelli per mestiere. Ed allora ci si rivolge ad esperti, ed in questo senso i ‘divulgatori culinari’ sono aumentati in maniera esponenziale. Senza considerare, poi, i programmi televisivi che fanno proprio della cucina un vero e proprio pilastro. Basta pensare a quelli storici come ‘La prova del cuoco’, ma anche i talent come ‘Masterchef‘ o anche ‘Hell’s Kitchen‘ o ancora vere e proprie ... Leggi su kronic (Di giovedì 18 marzo 2021)è tra le food blogger più apprezzate del nostro paese, recentemente ha raccontato un retroscena sulcol(Instagram)Il mondo della cucina negli ultimi anni ha letteralmente preso d’assalto la televisione, il web, i social. Cucinare è diventato più di un hobby, ma una vera e propria vocazione, anche per coloro i quali non stanno tra i fornelli per mestiere. Ed allora ci si rivolge ad esperti, ed in questo senso i ‘divulgatori culinari’ sono aumentati in maniera esponenziale. Senza considerare, poi, i programmi televisivi che fanno proprio della cucina un vero e proprio pilastro. Basta pensare a quelli storici come ‘La prova del cuoco’, ma anche i talent come ‘Masterchef‘ o anche ‘Hell’s Kitchen‘ o ancora vere e proprie ...

Advertising

jetstarwill : io devo seriamente ringraziare Benedetta Rossi (& consorte) perché i suoi post con spunti per cucinare sono l'unica… - elisicci : RT @fearlvess: francesco se ti incontro ti regalo il libro di benedetta rossi così magari impari a cucinare un piatto di pasta così sai per… - fearlvess : francesco se ti incontro ti regalo il libro di benedetta rossi così magari impari a cucinare un piatto di pasta così sai per cambiare - ineeducameron : Di Benedetta Rossi sai praticamente tutto se sbirci un attimo il profilo, perché non farle altre domande? - martabodinii : @_ONLYXBRAVE__ STO MALE CON BENEDETTA ROSSI -