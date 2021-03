Arriva il condono del governo Draghi Che cancella anche crediti recuperabili e non risolve il problema del maxi magazzino fiscale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Non è una pulizia deldell’Agenzia delle Entrate-Riscossione daiinesigibili, cosa assolutamente necessaria. Invece di affrontare quelilsta per fare un. La prova? La relazione tecnica prevede un miliardo di coperture“. Vincenzo Visco, ex ministro delle Finanze che a fine anni Novanta creò le agenzie fiscali, non ha dubbi su come vada letta lazione di 61 milioni di cartelle esattoriali fino a 5mila euro risalenti agli anni dal 2000 al 2015 prevista dalle bozze del decreto Sostegni. Se fossero solo poste inesigibili, è il ragionamento, non servirebbe prevedere risorse (a carico di tutti i contribuenti onesti) per coprire il buco nei conti. Diper “evasori conclamati” si tratta, dunque. “E per giunta ...