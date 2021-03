Akash Kumar e Drusilla Gucci, prima lite all’Isola: “Arrogante, non è la persona per me!” (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Isola dei Famosi è partita all’insegna dei primi screzi. Protagonisti della prima lite in Honduras sono stati Akash Kumar e Drusilla Gucci. Il modello aveva nominato la ragazza finita al televoto con il Visconte. Ma a quanto pare i due non sarebbero particolarmente in sintonia anche sulla gestione della vita sull’Isola. Akash Kumar e Drusilla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Isola dei Famosi è partita all’insegna dei primi screzi. Protagonisti dellain Honduras sono stati. Il modello aveva nominato la ragazza finita al televoto con il Visconte. Ma a quanto pare i due non sarebbero particolarmente in sintonia anche sulla gestione della vita sull’Isola.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

infoitcultura : Isola dei famosi, Akash Kumar fidanzato con un’ex tronista? Il nome bomba - infoitcultura : Isola dei Famosi: Akash Kumar ha usato nomi falsi? - Novella_2000 : Akash Kumar ha fatto Ballando con le stelle lo stesso anno di un vippone del GF Vip 5 - GiuseppeporroIt : Prima di partire per l'Honduras, Akash Kumar ha preso in giro delle ragazze? Ecco cosa sta succedendo #akashkumar… - blogtivvu : Akash Kumar e Drusilla Gucci, prima lite all’Isola: “Arrogante, non è la persona per me!” #isola -