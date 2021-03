18 marzo: Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid (Di giovedì 18 marzo 2021) La Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid verrà celebrata ogni anno il 18 marzo. A deciderlo è stata la commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama che si è riunita in sede deliberate allo scopo di velocizzare l'iter in modo da poter celebrare il ricordo anche quest'anno. Il via libera definitivo al disegno di legge è arrivato con l'unanimità nella Giornata di ieri, appena in tempo per onorare già quest'anno le persone morte a causa del Coronavirus. 18 marzo 2021: prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid Oggi, 18 marzo 2021, si terrà la prima Giornata ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 marzo 2021) Laindelverrà celebrata ogni anno il 18. A deciderlo è stata la commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama che si è riunita in sede deliberate allo scopo di velocizzare l'iter in modo da poter celebrare il ricordo anche quest'anno. Il via libera definitivo al disegno di legge è arrivato con l'unanimità nelladi ieri, appena in tempo per onorare già quest'anno le persone morte a causa del Coronavirus. 182021: primaindelOggi, 182021, si terrà la prima...

