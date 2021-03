Volley, Playoff SuperLega: Civitanova vola in semifinale. Juantorena e compagni stendono Modena (Di mercoledì 17 marzo 2021) Civitanova si è qualicata alle semifinali dei Playoff scudetto di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La Lube ha sconfitto Modena per 3-1 (23-25; 25-21; 25-20; 25-22) nella gara-2 dei quarti di finale, ha chiuso la serie sul 2-0 e può così proseguire la rincorsa verso il tricolore. Gli ultimi Campioni d’Italia hanno espugnato il PalaPanini, imponendosi in 119 minuti di gioco dopo aver perso il primo set e avere rimontato con grande caparbietà in un incontro testa a testa. I ragazzi di coach Chicco Blengini eliminano i Canarini e si regalano la sfida contro Trento (2-0 a Piacenza), mentre per i verdetti dell’altra parte di tabellone si aspettano le belle del weekend (Perugia-Milano e Monza-Vibo Valentia). Prestazione di lusso da parte dell’opposto Kamil Rychlicki (19 punti, 2 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021)si è qualicata alle semifinali deiscudetto di, il massimo campionato italiano dimaschile. La Lube ha sconfittoper 3-1 (23-25; 25-21; 25-20; 25-22) nella gara-2 dei quarti di finale, ha chiuso la serie sul 2-0 e può così proseguire la rincorsa verso il tricolore. Gli ultimi Campioni d’Italia hanno espugnato il PalaPanini, imponendosi in 119 minuti di gioco dopo aver perso il primo set e avere rimontato con grande caparbietà in un incontro testa a testa. I ragazzi di coach Chicco Blengini eliminano i Canarini e si regalano la sfida contro Trento (2-0 a Piacenza), mentre per i verdetti dell’altra parte di tabellone si aspettano le belle del weekend (Perugia-Milano e Monza-Vibo Valentia). Prestazione di lusso da parte dell’opposto Kamil Rychlicki (19 punti, 2 ...

