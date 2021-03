Vittime del Covid, Maria De Filippi non va in onda giovedì 18 marzo: ecco perché (Di mercoledì 17 marzo 2021) Stop ai programmi di Maria De Filippi per l’intera giornata di giovedì 18 marzo 2021. Il motivo? È la Giornata Nazionale per le Vittime del Covid. Essendo “Uomini e Donne” e “Amici” già registrati, non vi è la possibilità di inserire uno spazio commemorativo. Il blog di Davide Maggio fa sapere che è stata “rispedita al mittente la richiesta dei piani alti di realizzare un cappello per le puntate già pronte, Fascino (la società di produzione di Maria De Filippi, ndr) ha così deciso di non andare in onda“. Saltano dunque la puntata di “Uomini e Donne” prevista alle 14:45 su Canale 5 e il daytime di “Amici” alle 16:10. Al loro posto Canale 5 trasmetterà una doppia puntata della telenovela “Una vita“. Stessa sorte anche per la striscia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Stop ai programmi diDeper l’intera giornata di182021. Il motivo? È la Giornata Nazionale per ledel. Essendo “Uomini e Donne” e “Amici” già registrati, non vi è la possibilità di inserire uno spazio commemorativo. Il blog di Davide Maggio fa sapere che è stata “rispedita al mittente la richiesta dei piani alti di realizzare un cappello per le puntate già pronte, Fascino (la società di produzione diDe, ndr) ha così deciso di non andare in“. Saltano dunque la puntata di “Uomini e Donne” prevista alle 14:45 su Canale 5 e il daytime di “Amici” alle 16:10. Al loro posto Canale 5 trasmetterà una doppia puntata della telenovela “Una vita“. Stessa sorte anche per la striscia di ...

