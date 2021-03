Vendono alcolici oltre l’orario consentito. Chiusi un bar e un minimarket (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’altra sera, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno eseguito mirati controlli alle attività commerciali del quartiere al fine di verificare il rispetto delle norme dell’ultimo D.P.C.M. per il contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ad esito degli accertamenti, i Carabinieri hanno sanzionato la titolare di un bar in via Aragona e il gestore di un minimarket in via Borghesiana in quanto all’interno delle attività venivano servite e consumate sul posto bevande alcoliche, a 7 avventori nel primo locale e 2 nel secondo, contravvenendo all’obbligo di esclusiva vendita da asporto. oltre alla contravvenzione di 400 euro, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno disposto la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per 5 giorni. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’altra sera, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno eseguito mirati controlli alle attività commerciali del quartiere al fine di verificare il rispetto delle norme dell’ultimo D.P.C.M. per il contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ad esito degli accertamenti, i Carabinieri hanno sanzionato la titolare di un bar in via Aragona e il gestore di unin via Borghesiana in quanto all’interno delle attività venivano servite e consumate sul posto bevande alcoliche, a 7 avventori nel primo locale e 2 nel secondo, contravvenendo all’obbligo di esclusiva vendita da asporto.alla contravvenzione di 400 euro, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno disposto la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per 5 giorni. L'articolo proviene da Forze Armate News.

