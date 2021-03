Tragedia sui binari: persona investita da un treno nel Foggiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una persona è morta dopo essere stata investita questa mattina lungo la linea ferroviaria Caserta - Foggia, nel tratto tra le stazioni di Bovino - Deliceto e Orsara di Puglia, nel Foggiano. Sul posto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 17 marzo 2021) Unaè morta dopo essere stataquesta mattina lungo la linea ferroviaria Caserta - Foggia, nel tratto tra le stazioni di Bovino - Deliceto e Orsara di Puglia, nel. Sul posto ...

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sui Tragedia sui binari: persona investita da un treno nel Foggiano Sul posto stanno operando agenti della Polfer che stanno anche cercando di identificare la vittima e di ricostruire la dinamica della tragedia assieme all'autorità giudiziaria. Sono direttamente ...

