Tommaso Zorzi e Gabriel Garko, i paparazzi li beccano così. Vita stravolta dopo il GF Vip: “La strana coppia…” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tommaso Zorzi è uno dei personaggi televisivi più amati del momento. Influencer seguitissimo su Instagram, ha fatto il salto grazie al Grande Fratello Vip, dove ha mostrato la sua forza e le sue fragilità senza alcuna vergogna, conquistando il cuore dei telespettatori e la finale. Nell’ultimo televoto contro Pierpaolo Pretelli, Zorzi ha vinto la quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini aggiudicandosi anche ilmontepremi di 100mila euro. Come da regolamento, metà di quella cifra avrebbe dovuto essere devoluta in beneficenza a un ente a scelta del vincitore, ma Zorzi ha deciso di devolvere tutta la somma alle RSA, che in questo momento stanno affrontando una situazione veramente difficile. “Sono rimasto senza nonni, mi renderebbe molto fiero poter essere nipote per altri nonni”, ha detto il vincitore ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021)è uno dei personaggi televisivi più amati del momento. Influencer seguitissimo su Instagram, ha fatto il salto grazie al Grande Fratello Vip, dove ha mostrato la sua forza e le sue fragilità senza alcuna vergogna, conquistando il cuore dei telespettatori e la finale. Nell’ultimo televoto contro Pierpaolo Pretelli,ha vinto la quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini aggiudicandosi anche ilmontepremi di 100mila euro. Come da regolamento, metà di quella cifra avrebbe dovuto essere devoluta in beneficenza a un ente a scelta del vincitore, maha deciso di devolvere tutta la somma alle RSA, che in questo momento stanno affrontando una situazione veramente difficile. “Sono rimasto senza nonni, mi renderebbe molto fiero poter essere nipote per altri nonni”, ha detto il vincitore ...

redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - redazioneiene : Lo preferite con il cravattino nero o con il pigiamino blu? In studio con @lapinella e @NicoSavi ci sarà anche… - redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l’attesissimo scherzo di… - girotonda68 : @redazioneiene @tommaso_zorzi Attenzione che potrebbe farti causa la san pellegrino....@tommaso_zorzi - nequidnim1s : @lacuoc4 @tommaso_zorzi Vi prego basta... lo sappiamo tutti purtroppo... non stiamo a parlarne ancora -