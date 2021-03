Selfie “estremo” sulla cascata | per due amici finisce in tragedia

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Fernando Danziger, 31 anni, e Any Caroliny Duarte, 23, sono caduti nellaChicao, nel Brasile meridionale, per colpa di un. Volevano fare a tutti i costi unspettacolare ma sono scivolati e sono morti. Fernando Danziger, 31 anni, e Any Caroliny Duarte, 23, stavano trascorrendo una bellissima giornata all’aria aperta quando sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com