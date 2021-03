Sardegna bianca ma stretta su spostamenti in seconde case e arrivi (Di giovedì 18 marzo 2021) La Sardegna, unica Regione italiana in zona bianca, ha scelto la linea dura sugli spostamenti nelle seconde case (TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID): i proprietari non residenti possono entrare solo per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute e comunque presentando la certificazione di vaccinazione avvenuta o di negatività al tampone. L'ordinanza adottata dal presidente Solinas, valida dal 18 marzo al 6 aprile, è sulla scia di quelle della Valle d'Aosta e dell'Alto Adige che da subito avevano emanato un provvedimento restrittivo rispetto al decrreto del Governo. Le zone rosse in RegioneIn Regione sono tre i comuni in zona rossa, ultimo annunciato Sarroch, nel Cagliaritano, dopo La Maddalena nel Sassarese e Sindia nel Nuorese. Inoltre il sindaco di Sant'Antioco, Ignazio Locci, ha firmato ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 18 marzo 2021) La, unica Regione italiana in zona, ha scelto la linea dura suglinelle(TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID): i proprietari non residenti possono entrare solo per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute e comunque presentando la certificazione di vaccinazione avvenuta o di negatività al tampone. L'ordinanza adottata dal presidente Solinas, valida dal 18 marzo al 6 aprile, è sulla scia di quelle della Valle d'Aosta e dell'Alto Adige che da subito avevano emanato un provvedimento restrittivo rispetto al decrreto del Governo. Le zone rosse in RegioneIn Regione sono tre i comuni in zona rossa, ultimo annunciato Sarroch, nel Cagliaritano, dopo La Maddalena nel Sassarese e Sindia nel Nuorese. Inoltre il sindaco di Sant'Antioco, Ignazio Locci, ha firmato ...

