Roma, allenamento di rifinitura pre Shakhtar: ancora assente Smalling (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma - Ultimo allenamento prima dello Shakhtar. Questa mattina la Roma di Paulo Fonseca ha svolto la seduta di rifinitura alla viglia del ritorno dell'ottavo di Europa League contro gli ucraini di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 marzo 2021)- Ultimoprima dello. Questa mattina ladi Paulo Fonseca ha svolto la seduta dialla viglia del ritorno dell'ottavo di Europa League contro gli ucraini di ...

Advertising

sportli26181512 : #Roma, allenamento di rifinitura pre Shakhtar: ancora assente #Smalling: Questa mattina la squadra si è allenata a… - teladoiotokyo : AS Roma ? Ultimo allenamento prima dello Shakhtar: out Smalling: Ultimo allenamento in casa Roma...… - solonapoli24 : Tutti a chiedersi che programma di allenamento avrà in testa gattuso?. Ad oggi si da solo che il riposo fa bene. Gl… - PagineRomaniste : Allenamento #ASRoma, rifinitura senza #Smalling. Inizio con riscaldamento atletico #ShakhtarRoma #UEL - ASRomaPartite : Dopo l’allenamento di questa mattina a Trigoria, la Roma partirà con un volo charter per l’Ucraina nel primo pomeri… -