“Quella volta mi hai fatto arrabbiare”. Elisabetta Gregoraci rimprovera Stefania Orlando (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip si è concluso da quasi un mese, ma gli ex inquilini continuano a sentirsi e vedersi quando possibile. In particolare, sembra nata una bella amicizia fra Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Enock Barwuah che, una volta usciti dalla casa, facevano regolarmente delle dirette social per interagire con i fan. Ai tre … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip si è concluso da quasi un mese, ma gli ex inquilini continuano a sentirsi e vedersi quando possibile. In particolare, sembra nata una bella amicizia fra, Francesco Oppini e Enock Barwuah che, unausciti dalla casa, facevano regolarmente delle dirette social per interagire con i fan. Ai tre … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

OndeFunky : Conosco @LauraPausini da 28 anni, da quella prima vittoria con La solitudine e ogni volta la ritrovo con la stessa… - F_DUva : Oggi l'#Italia si sveglia unita per la 160esima volta, una delle più importanti. Per superare la #pandemia, anche q… - Danuele1970 : RT @de_pinot: 26 Ottobre 1986 Juventus-inter 1-1 Quella volta che Trapattoni allenatore dell'inter, dopo l’intervallo, per colpa di quei fe… - ilcontemax7 : RT @de_pinot: 26 Ottobre 1986 Juventus-inter 1-1 Quella volta che Trapattoni allenatore dell'inter, dopo l’intervallo, per colpa di quei fe… - dujgualiti : RT @lasoftommo: 'ma allora quella volta dopo capodanno, tu e louis-' 'eh si' -