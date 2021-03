Quarantena e test, le nuove regole (Di mercoledì 17 marzo 2021) Manila Alfano Misure più severe nelle scuole. Iss: isolamento e mascherina anche per i vaccinati Un nuovo giro di vite per sperare di uscire dalla zona rossa e tornare nella fascia arancione. È questo il senso della mossa. Soffrire oggi per intravedere la luce prima di Pasqua. Ma sarà davvero così? La data chiave è il 26 marzo, se quel giorno i dati del monitoraggio mostreranno un miglioramento le Regioni rosse come Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Marche, Molise, Puglia, Trento, potranno passare nella fascia più bassa e molti negozi e attività, compresi i parrucchieri e i centri estetici potrebbero riaprire. Per questo si cerca anche di scongiurare il rischio che chi è in fascia arancione possa invece entrare in quella rossa. Dall'ultima ordinanza emessa dal ministro della Salute Roberto Speranza devono trascorrere ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Manila Alfano Misure più severe nelle scuole. Iss: isolamento e mascherina anche per i vaccinati Un nuovo giro di vite per sperare di uscire dalla zona rossa e tornare nella fascia arancione. È questo il senso della mossa. Soffrire oggi per intravedere la luce prima di Pasqua. Ma sarà davvero così? La data chiave è il 26 marzo, se quel giorno i dati del monitoraggio mostreranno un miglioramento le Regioni rosse come Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Marche, Molise, Puglia, Trento, potranno passare nella fascia più bassa e molti negozi e attività, compresi i parrucchieri e i centri estetici potrebbero riaprire. Per questo si cerca anche di scongiurare il rischio che chi è in fascia arancione possa invece entrare in quella rossa. Dall'ultima ordinanza emessa dal ministro della Salute Roberto Speranza devono trascorrere ...

