Napoli, Gattuso sorride: Lozano e Manolas si allenano in gruppo

Hirving Lozano e Kostas Manolas sono ormai recuperati: hanno svolto tutto l'allenamento in gruppo

Dopo i due giorni riposo, a seguito della vittoria di San Siro contro il Milan, il Napoli è tornato oggi ad allenarsi a Castel Volturno. E sono subito arrivate buone notizie per Gennaro Gattuso.

Come riportato dal club azzurro, infatti, Kostas Manolas e Hirving Lozano si sono allenati con la squadra. Assente, invece, Lobotka.

«Lozano e Manolas hanno svolto l'intera seduta in gruppo. Lobotka è rimasto a casa per un attacco di tonsillite».

