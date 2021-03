Mindfulness | strumento per docenti | genitori e studenti

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Lapuò aiutarenel rapporto cone figli. Ma non solo. Rappresenta un validoper gli, soprattutto glicon DSA, nella gestione delle emozioni. Proprio su come lapossa supportare nella gestione delle emozioni abbiamo intervistato Valentina Giordano, insegnante ed esperta di. Cos’è lasignifica prestare attenzione alla nostra esperienza del momento presente in un modo che ci permetta di rispondere con più consapevolezza agli eventi della vita. È una forma di meditazione, ma anche una capacità innata in ognuno di noi, un modo di essere presenti e svegli che favorisce una maggiore ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mindfulness strumento

Trekking.it

Lopiù adeguato per fronteggiare l'emergenza resta la resilienza, definita in psicologia ... Personalmente, trovo estremamente d'aiuto la pratica della, difatti organizzo incontri ...' In questo metodo l'uso della, della consapevolezza, riesce ad essere unod'aiuto. Il giovane la applica quando sente l'esigenza di consumare alcol. Al posto di avere un ...La mindfulness (letteralmente “attenzione consapevole ... i libri e i film sono stati usati come strumenti per terapie psichiatrico-riabilitative (della biblioterapia ha parlato anche Buone Notizie, ...Lo strumento più adeguato per fronteggiare l’emergenza resta ... Personalmente, trovo estremamente d’aiuto la pratica della mindfulness, difatti organizzo incontri e corsi online per meditare in ...