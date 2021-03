Lo chef Alessandro Borghese racconta la sua lotta al Covid | “Chiuso in un bunker”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Lone ha parlato sul suo profilo Instagramè uno dei tanti italiani ad aver contratto il virus e ad essere in isolamento presso la propria abitazione o meglio presso il proprio “”. Arlo è lo stessodel programma “Quattro Ristoranti” che ha scelto Instagram per parlare con i suoi follower e per sensibilizzare sul tema. “Buongiorno a tutti – ha spiegato nelle ultime ore – dal miosegreto. È il quinto giorno che sono qui da quando ho preso il.iente febbre per il momento…che dire…sono tutto acciaccato, ossa rotte…la testa che mi gira…”. Il cuoco ha poito che per ingannare il tempo si è messo a leggere e ha appreso una serie di curiosità sulla natura e sulla animali E poi ...

Borghese ha il Covid . Lo chef più famoso della tv, tramite le storie di Instagram, ha aggiornato i suoi numerosi follower sul suo stato di salute, dopo che ' è da cinque giorni chiuso nel ... Alessandro Borghese è uno dei tanti italiani ad aver contratto il virus e ad essere in isolamento presso la propria abitazione ... Il popolare chef su Instagram racconta la sua quarantena forzata: "Spero di levarmelo presto di mezzo perché non so più come distendermi sul letto"