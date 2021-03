Le donne d’Italia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un numero speciale quello di Vanity Fair in edicola fino al 23 marzo 2021, nato da una semplice considerazione: solo il 4% delle strade nelle nostre citta? e? dedicato a donne. Ma dove sono le grandi voci femminili? Sappiamo che, da Nord a Sud, le donne stanno riscrivendo una nuova geografia politica, culturale, sociale ed economica. Sappiamo che oggi grandi imprese sono in mano a loro, alle loro capacità creative sì, ma anche scientifiche e finanziarie: sono entrate in àmbiti che si pensavano di appannaggio maschile e stanno apportando visioni vincenti. Ormai non sono pochi i nomi di donne che hanno saputo valorizzare il proprio territorio, che hanno contribuito a renderlo più accogliente e più proficuo. Qui abbiamo raccolto qualche storia, regione per regione. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un numero speciale quello di Vanity Fair in edicola fino al 23 marzo 2021, nato da una semplice considerazione: solo il 4% delle strade nelle nostre citta? e? dedicato a donne. Ma dove sono le grandi voci femminili? Sappiamo che, da Nord a Sud, le donne stanno riscrivendo una nuova geografia politica, culturale, sociale ed economica. Sappiamo che oggi grandi imprese sono in mano a loro, alle loro capacità creative sì, ma anche scientifiche e finanziarie: sono entrate in àmbiti che si pensavano di appannaggio maschile e stanno apportando visioni vincenti. Ormai non sono pochi i nomi di donne che hanno saputo valorizzare il proprio territorio, che hanno contribuito a renderlo più accogliente e più proficuo. Qui abbiamo raccolto qualche storia, regione per regione.

