Le abaya colorate con emoji e personaggi Disney in vendita sui social

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Quella di Dome Fashionistas è una storia di cui vale sicuramente la pena parlare perché ha tutti gli ingredienti per avere successo: due giovanissime donne, Aimee Jade Monti di Roma – che ha 16 anni – e Fatima al-Ansari di Doha, Qatar, che di anni ne ha 18, hanno deciso di lavorare per realizzare il loro sogno di integrazione e di incoraggiare altri adolescenti a sognare in grande. Dream Big, del resto, è il nome della collezione diche hanno creato e prodotto tra Italia e Qatar. L’indumento femminile che in molti paesi arabi viene utilizzato dalle donne per coprirsi e che solitamente è nero è stato rivisto per tutte quelle teenager che vogliono rispettare la tradizione ma farlo in maniera nuova, giovanile e al passo coi tempi. Abbiamo contattato Aimee – che vive in Qatar – per parlare insieme a lei e insieme alla direttrice della Camera ...