Il principe Harry parla con il padre Carlo e il fratello William dopo l’intervista: “Nessun disgelo” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il principe Harry ha parlato con il padre Carlo e il fratello maggiore William dopo l’intervista esplosiva con Oprah Winfrey concessa insieme alla moglie Meghan Markle e trasmessa nei giorni scorsi dalla Cbs americana. Un colloquio durato due ore nel corso delle quali i duchi di Sussex hanno lanciato una bordata dopo l’altra contro la famiglia reale: dal pensiero del suicidio di Meghan al razzismo a Buckingham Palace. La giornalista Gayle King, amica di Meghan Markle e di Oprah Winfrey, ha svelato nel corso del programma ‘This Morning’ di Cbs, che il principe ha sentito il padre Carlo e il fratello William. I contatti si sarebbero ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilhato con ile ilmaggioreesplosiva con Oprah Winfrey concessa insieme alla moglie Meghan Markle e trasmessa nei giorni scorsi dalla Cbs americana. Un colloquio durato due ore nel corso delle quali i duchi di Sussex hanno lanciato una bordatal’altra contro la famiglia reale: dal pensiero del suicidio di Meghan al razzismo a Buckingham Palace. La giornalista Gayle King, amica di Meghan Markle e di Oprah Winfrey, ha svelato nel corso del programma ‘This Morning’ di Cbs, che ilha sentito ile il. I contatti si sarebbero ...

