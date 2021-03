“I vaccini sono come l’Olocausto, uccidono”: e il consigliere comunale viene espulso (Di mercoledì 17 marzo 2021) Massimiliano Quaresima è un consigliere comunale del XII Municipio di Roma, e nel 2019 ha lasciato il Movimento 5 Stelle. Quaresima è noto per le sue posizioni no vax. “I vaccini sono come l’Olocausto, uccidono”: e Quaresima viene espulso come non ricordare quando fece un post per la giornata dell’austismo, il 2 aprile, per dire che andrebbe ribattezzata “con il suo vero nome”. Quale? Giornata da “danno da vaccino”? Ma non è l’unica affermazione controversa del consigliere: ad esempio sul suo profilo Facebook tempo fa aveva deciso di lanciare una interessante campagna per rivolgersi a dottori omeopati e per boicottare i farmaci “e tutta la chimica”. E ancora durante un intervento in consiglio ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Massimiliano Quaresima è undel XII Municipio di Roma, e nel 2019 ha lasciato il Movimento 5 Stelle. Quaresima è noto per le sue posizioni no vax. “I”: e Quaresimanon ricordare quando fece un post per la giornata dell’austismo, il 2 aprile, per dire che andrebbe ribattezzata “con il suo vero nome”. Quale? Giornata da “danno da vaccino”? Ma non è l’unica affermazione controversa del: ad esempio sul suo profilo Facebook tempo fa aveva deciso di lanciare una interessante campagna per rivolgersi a dottori omeopati e per boicottare i farmaci “e tutta la chimica”. E ancora durante un intervento in consiglio ...

