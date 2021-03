I Soliti Ignoti, il concorrente spiazza tutti: “Lo faccio sempre in un luogo diverso.. quella volta, in mutande sulla neve”. Amadeus interviene (Di mercoledì 17 marzo 2021) Durante la puntata de I Soliti Ignoti andata in onda ieri martedì 16 marzo, Amadeus è dovuto intervenire per chiarire una situazione che si stava facendo “hot”. L’ignoto numero cinque, nel momento di fornire gli indizi, ha esordito dicendo: “Il luogo dove lo faccio cambia di volta in volta“. Il conduttore, incredulo, ha chiesto immediatamente: “Di cosa sta parlando? Ci sta rivelando qualcosa della sua vita privata?”. “È inerente al mio lavoro.. Ho sorpreso tutti quella volta che sono uscito in mutande sulla neve“, ha aggiunto l’ignoto. E Amadeus di nuovo: “Vede però? Lei ci ritorna.. lei esce in mutande sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Durante la puntata de Iandata in onda ieri martedì 16 marzo,è dovuto intervenire per chiarire una situazione che si stava facendo “hot”. L’ignoto numero cinque, nel momento di fornire gli indizi, ha esordito dicendo: “Ildove locambia diin“. Il conduttore, incredulo, ha chiesto immediatamente: “Di cosa sta parlando? Ci sta rivelando qualcosa della sua vita privata?”. “È inerente al mio lavoro.. Ho sorpresoche sono uscito in“, ha aggiunto l’ignoto. Edi nuovo: “Vede però? Lei ci ritorna.. lei esce in...

Advertising

FQMagazineit : I Soliti Ignoti, il concorrente spiazza tutti: “Lo faccio sempre in un luogo diverso.. quella volta, in mutande sul… - msn_italia : I soliti ignoti, la confessione inaspettata del concorrente. Amadeus, senza parole, lo blocca: «Ma che sta dicendo?» - H24Montesacro : Franco Galvano, il re dei murales il 3 aprile a 'I soliti ignoti' su Rai 1 - - borraccino_ : @geidief Il programma per il quale viene usato oggi (Soliti Ignoti) è indubbiamente di successo e rilievo per la Ra… - ChiccoParigi : @andrea_82b15 ..però secondo me su i soliti ignoti è ancora più bella! :D -