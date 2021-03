Fabrizio Corona, altri guai in arrivo: cosa sta succedendo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non c’è pace per Fabrizio Corona: nuova grana per l’ex paparazzo che sta per essere denunciato. I dettagli Secondo quanto riferito dall’Ansa, sta per arrivare in Procura a Brescia una denuncia per minacce nei confronti di Fabrizio Corona. Quest’ultimo le avrebbe rivolte ai giudici milanesi, in particolare al sostituto pg Antonio Lamanna ed al magistrato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non c’è pace per: nuova grana per l’ex paparazzo che sta per essere denunciato. I dettagli Secondo quanto riferito dall’Ansa, sta per arrivare in Procura a Brescia una denuncia per minacce nei confronti di. Quest’ultimo le avrebbe rivolte ai giudici milanesi, in particolare al sostituto pg Antonio Lamanna ed al magistrato L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - VittorioSgarbi : Fabrizio Corona: andare in televisione non è un reato. Si rimprovera a Corona di esistere! - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - fontanaaliceee : Comunque Fabrizio Corona va curato non di sicuro rimandato in carcere #Pomeriggio5 - Teresat73540673 : -