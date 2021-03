Elisa Claps | sarà riaperta la chiesa di Potenza in cui fu ritrovato il cadavere | la famiglia Claps reagisce con rabbia

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ieri, alla vigilia dell’anniversario del ritrovamento del corpo di(avvenuto il 17 marzo 2010), rinvenuto nella sottotetto delladella Santissima Trinità a, una notizia ha sconvolto lae la località potentina. Il vescovo Salvatore Ligorio ha infatti comunicato che la, dopo un imponente lavoro di ristrutturazione,al pubblico ed ai fedeli, verosimilmente nel 2022. L’annuncio ha scatenato l’ira della, ed in particolare di Gildo(fratello di) che racconta di come questa riapertura andrebbe a violàre la memoria ...

