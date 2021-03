Claudio Gioè con Màkari sempre ottimi ascolti (Di mercoledì 17 marzo 2021) sempre grandi ascolti ieri sera per il nuovo capitolo della serie con Claudio Gioè, 6.196.000 spettatori con il 25,9% di share. Il calo è fisiologico in questi casi, difatti la prima puntata di Makari aveva registrato 6.744.000 con il 28.08% di share. Capita quando si guarda una serie tv e non si resta tanto convinti, ma mai giudicare un libro dalla copertina! questo vale anche per le serie tv. “La regola dello svantaggio”, titolo della seconda puntata è stata più bella della prima. E abbiamo capito meglio il personaggio di Lamanna. Bravissimo Claudio Gioè ad interpretare un personaggio con tante sfaccettature. Seconda serata con Claudio Gioè e Màkari Nella seconda puntata di Makari, sempre in compagnia ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021)grandiieri sera per il nuovo capitolo della serie con, 6.196.000 spettatori con il 25,9% di share. Il calo è fisiologico in questi casi, difatti la prima puntata di Makari aveva registrato 6.744.000 con il 28.08% di share. Capita quando si guarda una serie tv e non si resta tanto convinti, ma mai giudicare un libro dalla copertina! questo vale anche per le serie tv. “La regola dello svantaggio”, titolo della seconda puntata è stata più bella della prima. E abbiamo capito meglio il personaggio di Lamanna. Bravissimoad interpretare un personaggio con tante sfaccettature. Seconda serata conNella seconda puntata di Makari,in compagnia ...

Advertising

RaiUno : Una nuova puntata di #DaNoiARuotaLibera con @francifialdini ora su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ????… - RoVincipi : RT @Raiofficialnews: 'La regola dello svantaggio': questa sera, il secondo appuntamento con Claudio Gioè nei panni del giornalista-investig… - terninrete : Ascolti Tv: Claudio Gioè a “Makari” batte nettamente i naufraghi de “L’isola dei famosi” #AscoltiTv #Makari #Rai1… - lorenzoniadrian : Ascolti Tv: Claudio Gioè a “Makari” batte nettamente i naufraghi de “L’isola dei famosi” #AscoltiTv #Makari #Rai1… - rockett70 : RT @marziodia: Claudio Gioè in #Makari as Topolino: - Piccoletto ma ficcante - Un po' saccente - Amico delle guardie - Tutti confessano a… -