Chelsea | bis contro l’Atletico | 2-0 firmato da Ziyech ed Emerson Palmieri

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ilsi aggiudica il passaggio del turno in Champions League battendoMadrid per 2-0: decisive le reti diedIlsi è aggiudicato il passaggio del turno in Champions League battendoMadrid agli ottavi di finale per 2-0. La squadra di Simeone si è arresa alle reti died, dopo l’1-o dei Blues nella gara di andata. Leggi su Calcionews24.com

Questa sera l'Atletico Madrid parte dovendo rimontare la sconfitta interna contro il: ... e dunque continua a navigare verso la possibilità di unche nella storia moderna del torneo (cioè ...Lo scrive todofichajes.com , con il tecnico toscano pronto a riprendere il suo posto, lasciato per andare al, e riaprire un nuovo capitolo dopo il primo triennio.Il Chelsea ha confermato la sua imbattibilità in Champions League, lunga ormai otto partite, e ha ritrovato i quarti di finale che mancavano da quattro stagioni. Serata da incorniciare per la truppa ...Risultati Champions League: diretta gol live score delle ultime due partite valide per il ritorno degli ottavi e in programma mercoledì 17 marzo.