“Che schifo, con me avete chiuso”. Tommaso Zorzi rompe con Stefania Orlando e Francesco Oppini (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ieri è stata proprio una giornata tosta per Tommaso Zorzi e ad accorgersene sono stati praticamente tutti i suoi fan. Dalla vittoria del GF Vip, sempre più impegni si stanno facendo strada nella vita dell’instagrammer milanese. Isola dei Famosi piovuta dal cielo e social life sempre attiva: essere Tommy Z è una sfida ogni ogiorno! Infatti, come tutti i supereroi che si rispettino, Tommaso Zorzi ha anche qualcuno pronto a mettergli i bastoni tra le ruote e fargli perdere la pazienza. Ma adesso ci arriviamo, andiamo con ordine. Nel frattempo un accenno allo scherzo che ha subito il povero Tommy alle Iene lo vogliamo fare?! Forse meglio di no… concentriamoci su altro! (Continua dopo le foto) Tutto comincia con Stefania Orlando, Francesco Oppini ed ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ieri è stata proprio una giornata tosta pere ad accorgersene sono stati praticamente tutti i suoi fan. Dalla vittoria del GF Vip, sempre più impegni si stanno facendo strada nella vita dell’instagrammer milanese. Isola dei Famosi piovuta dal cielo e social life sempre attiva: essere Tommy Z è una sfida ogni ogiorno! Infatti, come tutti i supereroi che si rispettino,ha anche qualcuno pronto a mettergli i bastoni tra le ruote e fargli perdere la pazienza. Ma adesso ci arriviamo, andiamo con ordine. Nel frattempo un accenno allo scherzo che ha subito il povero Tommy alle Iene lo vogliamo fare?! Forse meglio di no… concentriamoci su altro! (Continua dopo le foto) Tutto comincia coned ...

Advertising

ZZiliani : Sapete qual è la cosa più deprimente? Che gli altri 19 club del campionato col verme, la Serie A targata AJA, davan… - stanzaselvaggia : Quando provi a dire che il lavoro del giornalista è necessario e si scatena lo schifo. Ho scritto questo.… - stanzaselvaggia : Il carcere fa schifo e non gioisco. Però dico due cose: la prima è che chi l’ha invitato in tv o addirittura gli ha… - Who_will_I_be_ : RT @diilettae: non ci posso credere. dopo tutto quello che è successo. dopo essere stati usati solo ed esclusivamente per clout, dopo aver… - nyandiona : che schifo. -