Borsa: come creare una strategia per investire in era Covid (Di mercoledì 17 marzo 2021) I recenti timori sull'andamento dell'inflazione sembrano influenzare le borse mondiali, già fortemente segnate da una volatilità che, in unione all'emergenza sanitaria, continua a far sentire i suoi effetti. Per questo, allo stato attuale, le Banche centrali sono alla ricerca di un punto di incontro fra l'aumento dei prezzi e la politica monetaria, poiché un'eventuale stretta sui tassi potrebbe strozzare definitivamente un'economia già segnata. L'era Covid, tuttavia, non sembra spaventare gli speculatori, che continuano a intravedere una opportuna strategia d'investimento nel trading online. Merito dei CFD o Contratti per Differenza: una modalità di investimento più economica rispetto alle classiche operazioni di investimento bancarie, poiché permette di speculare sui prezzi di un asset, acquistando uno strumento derivato che ne replichi l'andamento ...

