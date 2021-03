Biden: “Putin è un killer? Sì, lo penso. Pagherà un prezzo per aver tentato di influenzare le elezioni”. La Duma: “Attacchi a tutta la Russia” (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Lei conosce Vladimir Putin. Pensa sia un killer?”. “Sì, lo penso”. Tre parole per scatenare una crisi diplomatica tra le due maggiori potenze militari del mondo, Stati Uniti e Russia. Perché a pronunciarle è stato il presidente americano, Joe Biden, rispondendo alla domanda diretta di George Stephanopoulos di Abc. Il nuovo inquilino della Casa Bianca non ha usato mezzi termini per definire il leader del Cremlino, aggiungendo che “Pagherà un prezzo” per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020. Immediate le reazioni da Mosca, con il presidente della Duma, il Parlamento russo, Viaceslav Volodin, che ha criticato il presidente americano affermando che “gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Lei conosce Vladimir. Pensa sia un?”. “Sì, lo”. Tre parole per scatenare una crisi diplomatica tra le due maggiori potenze militari del mondo, Stati Uniti e. Perché a pronunciarle è stato il presidente americano, Joe, rispondendo alla domanda diretta di George Stephanopoulos di Abc. Il nuovo inquilino della Casa Bianca non ha usato mezzi termini per definire il leader del Cremlino, aggiungendo che “un” perdilepresidenziali del 2020. Immediate le reazioni da Mosca, con il presidente della, il Parlamento russo, Viaceslav Volodin, che ha criticato il presidente americano affermando che “gli ...

