Astrazeneca, Von der Leyen: "Consegnerà 70 mln di dosi invece di 180 entro giugno" (Di mercoledì 17 marzo 2021) Bruxelles, 17 marzo 2021 - " Astrazeneca ha annunciato purtroppo che nel secondo trimestre Consegnerà all'Unione europea 70 milioni di dosi rispetto ai 180 milioni che aveva contrattualmente promesso ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Bruxelles, 17 marzo 2021 - "ha annunciato purtroppo che nel secondo trimestreall'Unione europea 70 milioni dirispetto ai 180 milioni che aveva contrattualmente promesso ...

