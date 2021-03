Arisa | il retroscena sulla rottura con Di Carlo | “Troppo presto”

(Di mercoledì 17 marzo 2021)ha rotto il silenziocon l’ormai ex fidanzato Andrea Di, la cantante ha fatto sapere che era, a cosa si riferisce È giunta al… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arisa retroscena

SoloGossip.it

Ora, èal Corriere che racconta com'è andata: 'Io penso che nell'amore occorra saper ... X - Tutti idella vicenda sono su Oggi in edicola da giovedì 18 marzoAndrea Di Carlo è anch'egli un manager di artisti, che cura gli interessi della stessa, oltre ... A svelare ufficialmente idi questa notizia è lo stesso manager della cantante, per sei ...Arisa ha rotto il silenzio sulla rottura con l'ormai ex fidanzato Andrea Di Carlo, la cantante ha fatto sapere che era troppo presto, a cosa si riferisce.Arisa, nota cantante italiana ... il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma. A svelare i retroscena di questa notizia è lo stesso manager della cantante, per sei mesi anche fidanzato, al ...