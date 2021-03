Allarme Inter, squadra rimaneggiata contro il Sassuolo a causa del Covid (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’Inter è sempre più lanciata verso la vittoria dello scudetto, la squadra di Antonio Conte ha vinto contro il Torino, mentre contro il Sassuolo dovrà fare i conti con alcune assenze dovute al Coronavirus. I nerazzurri sono protagonisti di un campionato veramente importante, guidano la classifica con ampio margine su Milan e Juventus. In Champions League il percorso è stato invece deludente, l’eliminazione alla fase a gironi inevitabilmente condiziona il giudizio finale. Anche in Coppa Italia ha dovuto fare i conti con l’eliminazione contro la Juventus. Inter, squadra rimaneggiata contro il Sassuolo Handanovic (Foto di Riccardo Antimiani / Ansa)L’Inter è in campo per preparare la sfida ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’è sempre più lanciata verso la vittoria dello scudetto, ladi Antonio Conte ha vintoil Torino, mentreildovrà fare i conti con alcune assenze dovute al Coronavirus. I nerazzurri sono protagonisti di un campionato veramente importante, guidano la classifica con ampio margine su Milan e Juventus. In Champions League il percorso è stato invece deludente, l’eliminazione alla fase a gironi inevitabilmente condiziona il giudizio finale. Anche in Coppa Italia ha dovuto fare i conti con l’eliminazionela Juventus.ilHandanovic (Foto di Riccardo Antimiani / Ansa)L’è in campo per preparare la sfida ...

